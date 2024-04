NBA 2023/2024, combinazioni ultima giornata: cosa c’è in palio per play-off e play-in

Va oggi in scena l’ultima giornata della regular season Nba 2023/24. Tutte e 30 le squadre saranno impegnate in due fasce orarie: alle 19.00 ora italiana le sette gare sul parquet di squadre della Eastern Conference, mentre alle 21.30 sempre ora italiana quelle della Western Conference. Diverse squadre hanno già virtualmente terminato le loro fatiche e non hanno ormai alcuna ambizione per questa ultima gara, ma sono ancora in ballo alcune posizioni per quanto riguarda la griglia play-off e play-in. Andiamo a vedere insieme le possibili combinazioni e i motivi di interesse di ciascuna partita.

COME SEGUIRE L’ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON NBA IN TV

EASTERN CONFERENCE

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: i padroni di casa sono attualmente quinti a Est, ma devono guardarsi le spalle da Indiana e Philadelphia, appaiate con lo stesso record. In caso di vittoria i Magic sarebbero quinti, in caso di sconfitta potrebbero anche scivolare ai play-in con la contemporanea vittoria delle rivali sopra elencate. I Bucks sono secondi con lo stesso record di New York: con una vittoria confermerebbero la posizione, mentre in caso di sconfitta e contemporanee vittorie di Cavs e Knicks potrebbero chiudere addirittura al quarto posto.

Boston Celtics-Washington Wizards: nessuna posta in palio. I Celtics hanno da tempo ottenuto la matematica per il miglior record della lega, mentre i capitolini sono penultimi.

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: ai Cavs serve una vittoria e una contemporanea sconfitta dei Bucks per sperare nella terza posizione. In caso contrario rimarranno quarti. Nessuna ambizione invece per gli Hornets.

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: i padroni di casa si giocano l’accesso diretto ai play-off, che avverrà in caso di vittoria, anche eventualmente in quinta posizione se Orlando perde. In caso di sconfitta e contemporanea vittoria dei 76ers, Indiana giocherà i play-in da settima classificata. Gli Hawks invece sono già sicuri dei play-in partendo dal decimo posto, e non hanno possibilità di migliorare la posizione.

Miami Heat-Toronto Raptors: le chance degli Heat di accedere direttamente ai play-off sono ridotte al lumicino. Serve infatti una vittoria con contemporanea sconfitta di Orlando e Philadelphia. In caso negativo Miami sarà comunque ai play-in da settima o ottava. Nessuna chance invece per Toronto.

New York Knicks-Chicago Bulls: i Knicks si giocano il secondo posto, ma serve una vittoria e la contemporanea sconfitta dei Bucks. Nella peggiore delle ipotesi chiuderanno comunque al terzo posto. Chicago già sicura dei play-in da nona classificata, con il fattore campo nella sfida contro Atlanta.

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: i Sixers si giocano l’accesso diretto ai play-off, ma non dipende esclusivamente da loro. Serve infatti una vittoria e una contemporanea sconfitta degli Orlando Magic. Nella peggiore delle ipotesi, con sconfitta e vittoria degli Heat, Phila potrebbe chiudere anche all’ottavo posto. Nessuna ambizione invece per Brooklyn.

WESTERN CONFERENCE

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: in caso di vittoria i Pelicans ottengono l’accesso diretto ai play-off con la sesta posizione. Con una sconfitta e la contemporanea vittoria di Phoenix dovrebbero invece passare per i play-in da settimi. I Lakers invece con una vittoria sarebbero ai play-in da ottavi, mentre in caso di sconfitta vanno tenuti conto i risultati di Kings e Warriors: con una vittoria di entrambe i gialloviola andrebbero ai play-in addirittura da decimi.

Golden State Warriors-Utah Jazz: ai Warriors serve una vittoria e le contemporanee sconfitte di Lakers e Kings per migliorare la decima posizione. In caso negativo saranno play-in con fattore campo a sfavore. Jazz senza ambizioni.

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: Clippers già sicuri del quarto posto: sarà quindi scontro con i Dallas Mavericks con fattore campo a favore nel primo turno dei play-off. Houston è già eliminata.

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: ai Wolves serve una vittoria e la contemporanea sconfitta di Okc per raggiungere il primo posto. In caso di sconfitta potrebbero anche finire terzi se Denver dovesse vincere. A Phoenix invece serve la vittoria e la contemporanea sconfitta dei Pelicans per l’accesso diretto ai play-off da sesti. In caso negativo saranno ai play-in da settimi.

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dei Lakers i Kings chiuderebbero ottavi. Con una sconfitta e la vittoria dei Warriors sarebbero invece decimi. Con una vittoria di tutte e tre le squadre in questione sarà invece confermata la nona piazza. Blazers senza alcuna ambizione.

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: due dei peggiori record della lega, nessun motivo di interesse.

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: in caso di vittoria Okc otterrebbe il primato nella Western Conference, ma con una sconfitta e le vittorie di Wolves e Nuggets sarebbe terza. Quinto posto già ottenuto invece per i Mavs.

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: ai Nuggets servono, oltre alla vittoria, le sconfitte di Okc e Wolves per migliorare la terza posizione e chiudere al primo posto. Con la vittoria e la sconfitta di una delle due sarebbe invece seconda posizione. Memphis senza nulla da chiedere.