Si chiude l’avventura dell’Italia ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Nell’ultima giornata del round robin, il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) ha collezionato una vittoria di prestigio contro la Svezia, per poi cedere nell’ultima sfida contro il Giappone. Contro gli scandinavi campioni in carica l’Italia si è imposta per 10-8, mentre il successo dei nipponici è arrivato con il punteggio di 9-7 all’extra end. Lo score totale degli azzurri parla di cinque vittorie in dodici partite, troppo poco per pensare di qualificarsi; direttamente in semifinale i padroni di casa del Canada e Svizzera, mentre Cina, Svezia, Scozia e Norvegia si giocheranno ai playoff la chance di diventare le altre due semifinaliste.

La cronaca delle due sfide

Nella gara contro la Svezia, gli scandinavi guidati dal forte Niklas Edin partono meglio con due punti a segno, ma la formazione azzurra reagisce e pareggia i conti. Si va all’intervallo sul punteggio di 4-3 in favore dell’Italia, che riesce a creare più di qualche grattacapo agli avversari. Nella ripresa gli svedesi marcano due punti e si portano sul 5-4, ma Retornaz compie una magia e chiude l’ottavo end con una mano da tre punti che riporta l’Italia avanti 7-5. Edin però fa lo stesso e la Svezia torna avanti, ma altri tre punti nell’ultimo end consegnano la vittoria per 10-8 agli azzurri.

Avvio equilibrato anche contro il Giappone, con il punteggio sul 2-2 al termine del secondo end. La squadra nipponica firma il 3-2, ma l’Italia effettua il sorpasso sfruttando alla grande il martello per il 4-3. Prima dell’intervallo però lo skip Yamaguchi manda due stone a punto, poi al ritorno sul ghiaccio il Giappone strappa la mano e conduce 6-4. Il team azzurro riesce però a pareggiare a quota 6, mentre alla fine del decimo end il punteggio è inchiodato sul 7-7: si va all’extra end. Qui la formazione nipponica è favorita grazie all’ultimo tiro, che manda effettivamente a segno con i due punti che valgono il 9-7 finale.

La classifica aggiornata dei Mondiali di curling