Max Verstappen compie un capolavoro e centra la pole position in F1 nelle qualifiche del Gran Premio di Giappone. L’olandese ha ottenuto la quarta pole consecutiva nel GP nipponico sul circuito di Suzuka grazie ad un ultimo giro straordinario, che è anche il nuovo record della pista. Il finale di qualifiche si è rivelato entusiasmante: Lando Norris si è dapprima portato davanti a tutti nel suo ultimo giro, che gli permette di fare un balzo dalla quinta alla prima posizione. Non è finita però, perché pochi secondi dopo arriva Verstappen a precederlo di 12 centesimi e si prende così la pole position in vista di domani. Finisce non lontano Oscar Piastri, che staccato di 44 centesimi deve accontentarsi della terza piazza.

Partirà dalla seconda fila anche Charles Leclerc, quarto a poco più di tre decimi dal campione del mondo. Più indietro invece l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà dall’ottava posizione. Bene anche la Mercedes di Kimi Antonelli, sesto appena dietro al compagno di squadra George Russell. Completano le prime dieci posizioni della griglia di partenza Isack Hadjar ottimo settimo, Alexander Albon e Oliver Bearman, rispettivamente nono e decimo.

La griglia di partenza in Giappone

Max Verstappen (Red Bull) 1:26.983 Lando Norris (McLaren) 1:26.995 Oscar Piastri (McLaren) 1:27.027 Charles Leclerc (Ferrari) 1:27.299 George Russell (Mercedes) 1:27.318 Kimi Antonelli (Mercedes) 1:27.555 Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:27.569 Lewis Hamilton (Ferrari) 1:27.610 Alexander Albon (Williams) 1:27.615 Oliver Bearman (Haas) 1:27.867 Pierre Gasly (Alpine) 1:27.822 Carlos Sainz (Williams) 1:27.836 Fernando Alonso (Aston Martin) 1:27.897 Liam Lawson (Racing Bulls) 1:27.906 Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:28.000 Nico Hulkenberg (Sauber) 1:28.570 Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:28.622 Esteban Ocon (Haas) 1:28.696 Jack Doohan (Alpine) 1:28.877 Lance Stroll (Aston Martin) 1:29.271

F1: le pagelle delle qualifiche

Max Verstappen, voto 10: ultimo giro sublime del quattro volte campione del mondo, che testimonia come sia ancora in grado di fare la differenza nonostante la maggior prestanza delle due McLaren. È il miglior pilota e lo ha dimostrato, prendendosi una delle pole più belle della sua carriera.

Lando Norris, voto 9: per qualche secondo si era preso la pole position all’ultimo respiro, ma alla fine deve accontentarsi della seconda piazza e va bene così. In gara potrà far valere il miglior passo della scuderia di Woking.

Oscar Piastri, voto 8: vicinissimo ai due di testa, per lui vale lo stesso discorso di Norris, ovvero che con una McLaren così ha solo da guadagnare nella gara di domani.

Charles Leclerc, voto 7: buona qualifica per il monegasco. I tre davanti sono imprendibili, ma lui fa quello che era nelle sue corde e si prende un’ottima seconda fila. Servirà confermarsi per voltare pagina dopo un inizio di stagione negativo della Ferrari.

Kimi Antonelli, voto 6,5: ottima zampata nell’ultimo giro, che gli permette di risalire dalla decima alla sesta posizione; per la prima volta partirà a fianco del compagno di squadra Russell.

Yuki Tsunoda, voto 5: il grande deluso. Davanti al pubblico di casa al volante della Red Bull non riesce ad andare oltre alla 15esima piazza. Proverà a rifarsi domani.

Lewis Hamilton, voto 5: qualifica sotto tono per l’inglese, che non è ancora riuscito a trovare il feeling giusto con le alte temperature di Suzuka. Partirà dalla quarta fila e nulla è compromesso, ma serve cambiare marcia in gara.