Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 5 aprile 2025. Sveglia all’alba per la Formula 1, con la terza sessione di libere e le qualifich da Suzuka. Poi lunga giornata di calcio con la Serie A, la Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. Tanto tennis con le semifinali dei tornei di Bucarest, Houston e Marrakech al maschile e quelli di Bogotà e Charleston al femminile, ma anche basket, golf e tanto altro ancora.