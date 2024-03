Curling, Mondiali femminili Sydney 2024: l’Italia si arrende alla Svizzera, per il secondo posto si fa durissima

L’Italia si arrende alla fortissima Svizzera nel match della diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, in Canada, e nella fase a eliminazione diretta adesso quasi di certo dovrà partire dai playoff per l’approdo in semifinale. L’obiettivo delle azzurre, capitanate da Stefania Constantini con Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e la riserva Marta Lo Deserto, allenate da Violetta Caldart, era quello di una vittoria per cercare il grande risultato di passare come una delle prime due del girone e così facendo qualificarsi direttamente per le semifinali.

Invece, contro Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Alina Paetz e Carole Howald, anch’esse già qualificate alla fase finale, arriva un ko al termine di un match lottato e vissuto sul sottile filo dell’equilibrio e della tensione, ma alla fine perso col punteggio di 2-6 al nono end. Adesso Italia e Svizzera sono appaiate al secondo posto, ma con le elvetiche che hanno lo scontro diretto a favore. Ultimo impegno per le svizzere contro la Svezia, le azzurre sfidano il Giappone: Italia obbligata a vincere e sperare nella sconfitta della Svizzera per volare direttamente in semifinale, in caso contrario sarà playoff.

LA CLASSIFICA E I RISULTATI

L’Italia parte di mano nel primo end e c’è un’ottima bocciata di Mathis, ma le svizzere riescono a imporre la mano nulla e si va al secondo end ancora col martello per l’Italia. Constantini trova una gran doppia bocciata, ancora una volta però la mano è nulla e nel terzo end arriva il primo momento difficilissimo per l’Italia: Romei boccia per errore una stone azzurra di mano, Constantini non evita guai e la Svizzera ruba la mano peraltro con due punti a referto. Nel quarto end Mathis sbaglia troppo, Constantini non può far miracoli e la Svizzera ci ruba di nuovo la mano con un punto che porta lo score sullo 0-3. Quinto end positivo per le azzurre: nel momento più complicato, Constantini con un tiro perfetto ci consente di marcare due punti. 2-3 al rifacimento ghiaccio e c’è ancora vita. Mano nulla sia nel sesto che nel settimo end e la tensione si taglia col coltello, la Svizzera trova un punto inevitabile nell’ottavo end ed è 2-4. Il nono end è da spalle al muro per la Nazionale italiana: servono due punti per giocare il decimo end, invece Witschonke trova la magia e Constantini non riesce a tenerci in vita, arrivano così due punti elvetici e il match si chiude sul 2-6.