LIVE – Italia-Svizzera 0-0: girone Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Svizzera, partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), già certe dell’accesso alla fase ad eliminazione diretta, vanno a caccia di un’altra grande prestazione per provare a chiudere il girone nelle prime due posizioni e accedere direttamente alle semifinali. Le azzurre allenate da Violetta Caldart devono affrontare ora la compagine elvetica.

La skipper Silvana Tirinzoni e Selina Witschonke, Alina Paetz e Carole Howald, anch’esse già qualificate alla fase finale, vogliono replicare il successo della finale dell’ultimo Europeo per provare a guadagnare posizioni in classifica in ottica fase ad eliminazione diretta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane (le 9.00 locali) di venerdì 22 marzo al Centre 200 di Sydney, Nuova Scozia, sull’Isola di Capo Bretone (Canada). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Svizzera dei Mondiali di curling femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

ITALIA – SVIZZERA 0-0

13.12 Ottima bocciata di Mathis, a questo punto però con l’ottima difesa delle svizzere si può verosimilmente andare per una mano nulla.

13.05 Si parte! Azzurre di mano nel primo end!

13.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del match tra l’Italia e la Svizzera. In palio c’è il pass per la semifinale in modo diretto!