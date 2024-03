Inter: scuola calcio in Venezuela per 125 bambini

Come avviene regolarmente da anni, anche nel 2024 è in svolgimento a Caracas un corso di formazione educativo, promosso dall’Inter, che coinvolge 125 bambini e bambine del quartiere popolare di Petare. Attraverso il suo account X, l’ambasciata d’Italia in Venezuela ha elogiato l’iniziativa, complimentandosi con la società nerazzurra. Quest’anno, in particolare, l’iniziativa è coincisa con la partita amichevole giocata ieri a Fort Lauderdale, in Florida, fra la nazionale italiana e la Vinotinto venezuelana, conclusasi con la vittoria degli azzurri per 2-1. Dal 2008 Inter Campus Venezuela, associazione creata in collaborazione con la Fundación Magallanes, porta speranza e sollievo ai bambini provenienti da aree disagiate, fornendo loro una formazione pedagogico-sportiva e diffondendo valori come la solidarietà, l’amicizia, la pace e il dialogo.