Grande vittoria dell’Italia ai Mondiali femminili di curling in corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. Per mantenere vive le residue chance di qualificazione ai play-off serviva un successo al quintetto formato da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, che ha risposto presente battendo con un perentorio 9-2 la Norvegia. Alla vigilia le scandinave precedevano le azzurre in classifica, ma il match non ha avuto storia, con l’Italia che l’ha fatta da padrone fin da subito. La squadra tricolore ha scavato un solco già nei primi end, per poi gestire comodamente il vantaggio accumulato e trovare la quarta vittoria del suo Mondiale. Con questo successo Constantini e compagne compiono un balzo in classifica fino all’ottavo posto, scavalcando in un colpo solo Stati Uniti, Giappone e la stessa Norvegia.

Per agguantare una qualificazione ai play-off che avrebbe del clamoroso visto come si erano messe le cose nei giorni scorsi, con l’Italia terzultima e ben distante dal sesto posto utile. Molto dipenderà dai risultati nella tarda mattinata di oggi di Scozia, Cina e Danimarca, ma saranno decisive le prossime sfide dell’Italia, le ultime del round robin, contro la Corea del Sud e contro il Canada, due formazioni però di assoluto valore che attualmente occupano ex aequo la seconda posizione alle spalle della Svizzera con il record di sette vittorie e due sole sconfitte. Per sognare servirà dunque un’impresa alle ragazze azzurre, che torneranno sul ghiaccio venerdì alle 1:00 italiana contro le padrone di casa, poi chiuderanno il doppio impegno alle 6:00 contro la nazionale dell’acero.

Curling Mondiali femminili Uijeongbu: la classifica aggiornata

Svizzera (9V, 1P) Canada (7V, 2P) Corea del Sud (7V, 2P) Svezia (7V, 2P) Cina (6V, 3P) Scozia (6V, 4P) Danimarca (5V, 5P) Italia (4V, 6P) Norvegia (4V, 6P) Giappone (3V, 6P) Stati Uniti (3V, 6P) Turchia (1V, 9P) Lituania (0V, 10P)

Il programma dei prossimi turni

Sessione 17 – giovedì 20 marzo

11:00 JPN – CAN

SWE – CHN

KOR – LTU

USA – NOR

Sessione 18 – venerdì 21 marzo

01:00 TUR – USA

DEN – SCO

SWE – SUI

ITA – KOR

Sessione 19 – venerdì 21 marzo

06:00 CHN – SCO

CAN – ITA

NOR – JPN

LTU – TUR

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

11:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo ore 2:00

Semifinali – sabato 22 marzo ore 8:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo ore 2:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo ore 8:00