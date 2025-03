Programma fitto nella notte Nba, con ben ventidue squadre coinvolte e undici partite. Spicca il successo dei Los Angeles Lakers, che contro i Denver Nuggets in una sfida orfana di LeBron James da una parte e Nikola Jokic dall’altra, sono trascinati da Luka Doncic verso il successo per 120-108. Lo sloveno chiude con 31 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, a coronamento di una partita dominata per tutti i 48′. Vittoria ancor più netta per gli Oklahoma City Thunder, che tra le mura amiche si sbarazzano dei Philadelphia 76ers sempre più in crisi con il roboante punteggio di 133-100. Gara mai in discussione, con i leader della Western Conference che mandano sette uomini in doppia cifra, tra i quali emergono Aaron Wiggins con 26 punti e Jaylin con la tripla doppia da 19 punti, 17 rimbalzi e 11 assist.

Altra sconfitta invece, la terza consecutiva, per i Cleveland Cavaliers. La formazione di Atkinson cade questa volta a Sacramento contro i Kings, i quali trovano un’importante vittoria 123-119 che mantiene vive le chance di play-in. DeMar DeRozan e compagni fanno la differenza nell’ultimo quarto, e l’ex Raptors è il top scorer con 27 punti; ai Cavs non bastano i 31 punti e 10 rimbalzi di Evan Mobley e i 26 di Donovan Mithcell. Sempre in chiave play-in arriva il successo dei Phoenix Suns, che piegano 127-121 i Chicago Bulls grazie a 41 punti di Devin Booker e 26 di Kevin Durant. La franchigia dell’Arizona sale così in decima posizione a Ovest, agguantando i Dallas Mavericks in caduta libera senza Irving.

Le altre gare della notte Nba

Dallas Mavericks che lottano, rimontano 16 punti nell’ultimo quarto ma alla fine cedono 135-131 sotto i colpi di Andrew Nembhard e degli Indiana Pacers, che si confermano come quarta forza ad Est. Sembrano prenotare un posto ai play-off dopo un’eternità anche i Detroit Pistons, che stendono 113-116 a domicilio i Miami Heat grazie al buzzer beater di Cade Cunningham. Il prodotto di Oklahoma State corona così una gran tripla doppia da 25 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, mentre ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Bam Adebayo e i 29 di Tyler Herro. Al secondo posto a Ovest ci sono gli Houston Rockets, che si impongono 108-116 sul parquet degli Orlando Magic e sono i primi inseguitori di Okc. Solita gara solida da 22 punti e 12 rimbalzi di Alperen Sengun, ma il top scorer dei razzi è Jalen Green con 26.

Terzo ko nelle ultime quattro gare invece per i Memphis Grizzlies, che crollano a sorpresa sul campo dei Portland Trail Blazers 115-99. Per la prima volta in stagione gli orsi non superano quota 100 punti segnati e soccombono sotto i colpi di un Deni Avdija in formato deluxe da 31 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. Sconfitta pesante per Memphis, che scivola al quinto posto e si vede nello specchietto retrovisore Warriors e Clippers. Chi non approfitta di questo passo falso sono invece i Minnesota Timberwolves, che crollano in casa 115-119 contro i New Orleans Pelicans nonostante i 29 punti di Anthony Edwards, mentre Zion Williamson dall’altra parte chiude a sua volta con 29.

I risultati della notte Nba

Indiana Pacers – Dallas Mavericks 135-131

Orlando Magic – Houston Rockets 108-116

Miami Heat – Detroit Pistons 113-116

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 115-119

Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers 133-100

San Antonio Spurs – New York Knicks 120-105

Utah Jazz – Washington Wizards 128-112

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 120-108

Phoenix Suns – Chicago Bulls 127-121

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 115-99

Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers 123-119

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-13 Boston Celtics 50-19 New York Knicks 43-25 Indiana Pacers 39-29 Milwaukee Bucks 38-30 Detroit Pistons 39-31 Atlanta Hawks 33-36 Orlando Magic 32-38 Chicago Bulls 29-40 Miami Heat 29-40 Toronto Raptors 24-45 Brooklyn Nets 23-46 Philadelphia 76ers 23-46 Charlotte Hornets 17-51 Washington Wizards 15-53

-WESTERN CONFERENCE