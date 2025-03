Per Valentino Rossi la rassegnazione sembra ormai prendere il sopravvento: l’annuncio gela i tifosi, non c’è più nessuna speranza

Un diamante è per sempre, i record no, quelli sono fatti per essere battuti. Valentino Rossi di primati nella MotoGP ne ha ottenuti diversi ed ora fa i conti con il tempo che passa e i rivali che incalzano. Uno in particolare gli ha dato fastidio quando era ancora in attività e continua a farlo ora che ha smesso.

Facile capire che si parli di Marc Marquez: il talento spagnolo sta dominando l’attuale mondiale con quattro vittorie nei primi due weekend dell’anno. Incetta di successi ed una superiorità che a tratti è parsa imbarazzante. Non gli sta tenendo testa Pecco Bagnaia, che pure ha la stessa moto, non può farlo il fratello Alex, che pure qualche grattacapo ha provato a darglielo, non ci riescono i rivali degli altri team, con moto troppo inferiori a quella in possesso del #93.

Se dovesse andare così anche il resto del campionato, per Marc Marquez il titolo sarebbe certo e si tratterebbe del nono mondiale vinto: la stessa cifra di Valentino Rossi che tra un anno potrebbe subire il sorpasso. Ma c’è un altro numero che può allettare lo spagnolo e che rappresenta un obiettivo di non facile realizzazione: le 115 vittorie del Dottore nel motomondiale, con Agostini lontano altri 7 successi (122).

Valentino Rossi, Uccio abdica: “Marquez arriverà a 115 vittorie”

Un traguardo che è ancora lontano per Marc Marquez, ma non così tanto da considerarlo impossibile da raggiungere. Attualmente lo spagnolo è a quota 90 successi nel motomondiale, con 25 vittorie di distacco da Valentino Rossi.

Una distanza colmabile, considerando quanto sta facendo ora Marquez e il numero di gare in ogni campionato. Così Alessio ‘Uccio’ Salucci, storico amico di Rossi e manager del team VR46, in un’intervista ad ‘As’ appare rassegnato al sorpasso di Marquez ai danni di Valentino: “Bravo a Marc: è vero ora il suo obiettivo sono le 115 vittorie di Vale (ha appena raggiunto le 90 di Angel Nieto, ndr). Marquez è molto forte, ha una moto fantastica e anche il team lo è“.

Uccio confessa che spera che Marquez non raggiunga le 115 vittorie di Rossi, ma è consapevole che il traguardo è vicino: “Non voglio che arrivi alle vittorie di Valentino, ma credo ci riuscirà“. Insomma, i prossimi anni potrebbero essere quelli della ‘caduta’ di Rossi: prima i 9 mondiali, quindi le 115 vittorie, lo spagnolo è pronto a mettere la freccia.