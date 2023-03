Curling, Mondiali femminili 2023: Svizzera e Norvegia volano in finale, battute Svezia e Canada

Saranno Svizzera e Norvegia a giocare domani la finale dei Mondiali di curling femminili 2023, in corso a Sandviken in Svezia. Le semifinali hanno sorriso alle elvetiche e alle norge, che si sono rispettivamente imposte sulle padrone di casa svedesi e sul Canada al termine di due incontri molto incerti e combattuti. Si era invece chiuso in mattinata il percorso dell’Italia, arrivata per la prima volta nella storia ai playoff iridati salvo poi cedere di misura proprio alla Svezia.

Prosegue quindi la marcia della Svizzera, vincitrice delle ultime tre edizioni e di sei degli ultimi otto titoli iridati. Le rossocrociate hanno battuto la Norvegia con il punteggio di 8-4, conducendo la semifinale fin dalle prime battute con autorità forti della prestazione quasi perfetta della skip Silvana Tirinzoni, ben coadiuvata da Alina Paetz, Carole Howald e Briar Schwaller-Huerlimann. I due punti del nono end hanno reso inutile lo svolgimento del decimo e ultimo end, con le squadre che si sono date la mano. Nell’altra semifinale invece la Norvegia ha battuto per 8-5, garantendosi un ritorno sul podio mondiale che al femminile mancava addirittura dal 2005. In questo caso a fare la differenza è ancora una volta il nono end, con i tre punti norvegesi che spezzano l’equilibrio del 5-5 dopo otto end. Le statistiche indicano in Martine Roenning il punto di forza norvegese, ma sarà la skip Marianne Roervik a guidare la squadra contro la corazzata svizzera nella finale di domani (ore 15:00 italiane, diretta streaming su Discovery+).