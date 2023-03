Amichevoli, finisce 2-2 tra Cremonese e Spal

Nel fine settimana in cui i campionati si fermano per far spazio alle Nazionali, finisce 2-2 Cremonese-Spal, amichevole disputata oggi al Campo Sportivo Soldi. I biancazzurri di Massimo Oddo, passano a condurre al 6′ con Moncini che, lanciato in profondità, supera il portiere Sarr ed insacca la rete del vantaggio. Passano tre minuti e, al 9′, arriva il raddoppio con il tiro dal limite dell’area di Contiliano, il quale non lascia scampo all’estremo difensore della squadra di casa. In apertura di secondo tempo, la Cremonese accorcia le distanze con la rete di Ciofani e, ad un quarto d’ora dal termine, il gol di Buonaiuto fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

CREMONESE 2-2 SPAL – IL TABELLINO

CREMONESE: Sarr, Ghiglione (46′ Tsadjout), Quagliata, Chiriches (22′ Sernicola), Ferrari (46′ Aiwu), Lochoschvili (46′ Valeri), Castagnetti (46′ Acella), Meitè (46′ Galdames), Dessers (46′ Ciofani), Buonaiuto, Afena-Gyan. In panchina: Saro, Ciezkowski, Benassi, Bianchetti. Allenatore: Ballardini

SPAL: Alfonso (46′ Abati), Fiordaliso (46′ Dickmann), Dalle Mura, Arena (42′ Almici), Celia (46′ Tripaldelli), Contiliano, Zanellato (46′ Rabbi), Murgia (78′ Karagiorgis), Rauti (61′ Puletto), Maistro (61′ Zuculini), Moncini (78′ Simonetta). Allenatore: Oddo

RETI: 6′ Moncini, 9′ Contiliano, 52′ Ciofani, 76′ Buonaiuto

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina