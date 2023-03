Calendario Mondiali femminili curling 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali femminili di curling 2023, in programma da sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, reduci dal quarto posto agli Europei e determinate a centrare un altro grande risultato

STREAMING E TV – Alcune partite saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, altre saranno visibili in diretta e on demand su The Curling Channel. Non è invece prevista copertura televisiva (salvo indicazioni dell’ultimo minuto). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo dei Mondiali femminili di curling 2023 con gli orari italiani .

Calendario Mondiali femminili di curling 2023

SABATO 18 MARZO

Ore 14.00 – Sessione 1 Round Robin

Svizzera-Usa

Corea del Sud-Norvegia

Nuova Zelanda-Svezia

Danimarca-Giappone

Ore 19.00 – Sessione 2 Round Robin

Germania-Scozia

Italia-Turchia

Svizzera-Giappone

Canada-Svezia

DOMENICA 19 MARZO

Ore 9.00 – Sessione 3 Round Robin

Turchia-Nuova Zelanda

Usa-Canada

Scozia-Danimarca

Italia-Corea del Sud

Ore 14.00 – Sessione 4 Round Robin

Danimarca-Corea del Sud

Svezia-Svizzera

Norvegia-Usa

Nuova Zelanda-Germania

Ore 19.00 – Sessione 5 Round Robin

Canada-Norvegia

Giappone-Scozia

Germania-Italia

Turchia-Svizzera

LUNEDI’ 20 MARZO

Ore 9.00 – Sessione 6 Round Robin

Usa-Giappone

Canada-Italia

Corea del Sud-Nuova Zelanda

Ore 14.00 – Sessione 7 Round Robin

Corea del Sud-Scozia

Svizzera-Germania

Svezia-Turchia

Norvegia-Danimarca

Ore 19.00 – Sessione 8 Round Robin

Italia-Nuova Zelanda

Turchia-Usa

Giappone-Norvegia

Scozia-Canada

MARTEDI’ 21 MARZO

Ore 9.00 – Sessione 9 Round Robin

Danimarca-Italia

Nuova Zelanda-Usa

Germania-Svezia

Ore 14.00 – Sessione 10 Round Robin

Scozia-Norvegia

Germania-Corea del Sud

Canada-Svizzera

Giappone-Turchia

Ore 19.00 – Sessione 11 Round Robin

Svezia-Giappone

Nuova Zelanda-Canada

Italia-Scozia

Usa-Danimarca

MERCOLEDI’ 22 MARZO

Ore 9.00 – Sessione 12 Round Robin

Turchia-Corea del Sud

Norvegia-Svezia

Danimarca-Germania

Svizzera-Nuova Zelanda

Ore 14.00 – Sessione 13 Round Robin

Canada-Germania

Scozia-Usa

Turchia-Norvegia

Giappone-Italia

Ore 19.00 – Sessione 14 Round Robin

Nuova Zelanda-Danimarca

Italia-Svizzera

Usa-Svezia

Corea del Sud-Canada

GIOVEDI’ 23 MARZO

Ore 9.00 – Sessione 15 Round Robin

Norvegia-Svizzera

Germania-Turchia

Giappone-Corea del Sud

Svezia-Scozia

Ore 14.00 – Sessione 16 Round Robin

Usa-Italia

Canada-Giappone

Scozia-Nuova Zelanda

Danimarca-Turchia

Ore 19.00 – Sessione 17 Round Robin

Corea del Sud-Svezia

Norvegia-Nuova Zelanda

Svizzera-Danimarca

Germania-Usa

VENERDI’ 24 MARZO

Ore 9.00 – Sessione 18 Round Robin

Giappone-Germania

Svizzera-Scozia

Turchia-Canada

Italia-Norvegia

Ore 14.00 – Sessione 19 Round Robin

Danimarca-Canada

Usa-Corea del Sud

Svezia-Italia

Nuova Zelanda-Giappone

Ore 19.00 – Sessione 4 Round Robin

Scozia-Turchia

Svezia-Danimarca

Norvegia-Germania

Corea del Sud-Svizzera

SABATO 25 MARZO

Ore 10.00 – Qualificazioni

Da definire

Ore 16.00 – Semifinali

Da definire

DOMENICA 26 MARZO

Ore 10.00 – Finale per il bronzo

Da definire

Ore 15.00 – Finale per l’oro

Da definire