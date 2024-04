Curling, Mondiali doppio misto 2024: terza vittoria per l’Italia, convincente 8-2 al Giappone

L’Italia cala il tris ai Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno infatti sconfitto il Giappone con il netto punteggio di 8-2 nella partita valevole per la settima sessione del Gruppo A. La coppia azzurra, ha così portato a tre il numero di vittorie incassate – a fronte di una sola sconfitta – e può sognare in grande. E’ stata un successo su tutta la linea la prestazione contro il Giappone di Miyu Ueno e Tsuyoshi Yamaguchi, che arrivava all’appuntamento a quota due successi ed una sconfitta e invece ha ceduto di schianto alla Oestersund Arena. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio nel pomeriggio (ore 18) per sfidare la Turchia e continuare a puntare in alto.

CRONACA – Ottimo avvio dell’Italia, che ruba la mano già nel primo end e si ripete nel secondo, issandosi sul 2-0. Il Giappone si sblocca, accorciando le distanze, ma il match continua a sorridere agli azzurri, che grazie alla precisione della solita Stefania Constantini conquistano due punti nel quarto end e volano sul 4-1 al giro di boa. Gli avversari non mollano e provano a restare in scia, ma l’Italia ruba ancora una mano e incrementa il vantaggio (5-1). A nulla serve il punto dei giapponesi nel sesto end: De Zanna e Constantini chiudono infatti i giochi in anticipo, salendo in cattedra nel settimo end, nel quale trovano ben tre punti e scrivono la parola fine al match con lo score di 8-2.