Curling, Mondiali doppio misto 2024: seconda sconfitta per l’Italia, vince la Norvegia 7-4

Seconda sconfitta per l’Italia di Constantini e De Zanna ai Mondiali di doppio misto di curling 2024. Alla Oestersund Arena di Oestersund, in Svezia, passa la Norvegia (Nedregotten/Skaslien) 7-4. Scandinavi che sono bravi ad allungare in avvio sul 5-2 senza rubare nessuna mano. L’Italia ha una sola occasione per rimontare e la sfrutta. Nel sesto end, sotto 5-3, Skaslien rischia e tenta di bocciare le stone azzurre a punto per chiudere la partita, ma sbaglia e permette al duo italiano di rubare la mano e avvicinarsi sul 5-4. Nel settimo end arriva la pronta reazione della Norvegia, che contro ruba la mano e difende il vantaggio nell’ultimo end per il 7-4 finale. Italia che manca l’aggancio alla Svizzera in vetta alla classifica (sconfitta a sorpresa dalla Danimarca per 9-4) e resta al secondo posto con cinque vittorie e due sconfitte, ma a pari merito con Giappone (oggi vittorioso sulla Turchia 7-5) e proprio la Norvegia. Azzurri che potranno riscattarsi già oggi pomeriggio nella partita contro l’Estonia in programma alle 18.00.

