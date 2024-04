MotoGP, Bagnaia sul GP di Spagna: “Spero di lottare per le prime posizioni”

Archiviata la parentesi americana, la MotoGP torna in Europa per affrontare il quarto appuntamento stagionale con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Un circuito che porta bene alla Ducati, che viene da tre vittorie consecutive con Jack Miller nel 2021 e Francesco Bagnaia nel 2022 e 2023. E proprio i precedenti spingono il due volte iridato all’ottimismo dopo un avvio di stagione non semplice: “Negli ultimi due GP siamo stati costretti a restare per lo più sulla difensiva. Jerez è una pista diversa rispetto a quelle dove abbiamo corso finora, perciò sarà fondamentale lavorare bene in ogni sessione per capire il comportamento della GP24 su questo tracciato. Negli ultimi due anni siamo riusciti ad ottenere due vittorie bellissime qui in Spagna e spero di poter tornare a lottare per le prime posizioni questo fine settimana. Non sarà facile e ci saranno molti piloti veloci, ma siamo determinati e pronti a dare il massimo“.

Di umore opposto Enea Bastianiani, che arriva in Spagna determinato a lottare nuovamente per le prime posizioni e poter così sommare altri punti importanti per la classifica generale che lo vede attualmente secondo a 21 lunghezze dal leader Jorge Martin. “Sono contento di tornare a correre a Jerez – ha dichiarato -, una pista molto bella e anche molto divertente. Lo scorso anno avevo provato a rientrare qui dopo l’infortunio alla spalla, ma non ero pronto e ho dovuto ritirarmi prima delle due gare. Quest’anno arriviamo in Spagna forti di due podi, e anche se rispetto ad Austin è un tracciato molto diverso, credo ci siano tutti i presupposti per poter fare un altro buon weekend. In questo momento ho ritrovato il feeling con la moto e stiamo lavorando bene. Mi manca solo di essere un po’ più consistente nelle fasi iniziali di gara e riuscire ad essere anche più incisivo nella Sprint. Dopo il GP avremo una giornata di test qui a Jerez che sarà molto importante per poter sistemare tutti quegli aspetti che non abbiamo il tempo di affrontare durante il weekend di gara“.