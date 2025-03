Tris di Gyda Westvold Hansen nella Gundersen femminile di Trondheim, dove sono in scena i Campionati Mondiali di combinata nordica 2025. La norvegese ha portato a casa il terzo titolo iridato consecutivo nel format dopo gli ori di Oberstdorf 2021 e Planica 2023 grazie al recupero nella 5 km sugli sci, dopo che aveva chiuso al quinto posto la frazione di salto sul trampolino normale. Alle spalle della padrona di casa, nativa proprio di Trondheim, ha chiuso la connazionale Ida Marie Hagen, dominatrice di stagione in Coppa del Mondo ma che chiude questa rassegna mondiale a secco di titoli iridati dopo il decimo posto nella mass start. Completa il podio con una splendida medaglia di bronzo l’austriaca Lisa Hirner.

Chiude quarta l’altra norvegese Ingrid Laate, classe 2007, che guidava la gara dopo il salto ma come da pronostico non ha potuto reggere sugli sci di fronte allo strapotere delle sue connazionali. Quinta è la tedesca Jenny Nowak, che brucia allo sprint la medaglia d’oro della mass start Yuna Kasai, davanti anche alla gemella Haruka Kasai. Indietro le azzurre: la migliore è Veronica Gianmoena che chiude 26esima a oltre 3′ di distacco da Westvold Hansen, mentre Daniela Dejori è 29esima. Fuori dalle trenta invece Anna Senoner e Greta Pinzani, rispettivamente 33esima e 35esima.

La cronaca della gara

Alle spalle di Laate parte fortissimo Westvold Hansen, che raggiunge Hagen e insieme si mettono all’inseguimento della giovane connazionale davanti. Tra il tandem e la battistrada c’è l’austriaca Hirner, che viene però riassorbita dalla coppia Hagen-Westvold Hansen dopo 2 km, e si forma dunque un terzetto all’inseguimento di Laate. A metà gara il vantaggio di Laate è di poco superiore ai 20″, ma il ritmo tra il terzetto alle sue spalle è nettamente più alto, e di lì a breve arriva anche il ricongiungimento.

Laate viene raggiunta a 1,5 km dalla fine e si stacca subito, spianando la strada per le medaglie al terzetto: Hirner infatti riesce a tenere la scia delle forti norvegesi anche grazie agli ottimi materiali di cui dispone, che le permettono di farsi valere soprattutto in discesa. Nella salita finale Westvold Hansen accelera e se ne va da sola verso il terzo oro consecutivo: al traguardo alza le braccia al cielo in solitaria, mentre dietro Hagen stampa Hirner e si prende l’argento.

La prova di salto: domina Laate

La 17enne Ingrid Laate ha dominato la frazione di salto sul trampolino normale di Trondheim, stampando un salto da 97 metri che le vale 122 punti partendo da stanga 16. Il suo vantaggio su tutte le altre è notevole, dal momento che la seconda classifica, l’austriaca Lisa Hirner, parte staccata di 50″ nella parte sugli sci. In terza posizione c’è Ida Marie Hagen, mentre l’argento della mass start di giovedì, Gyda Westvold Hansen, è quinta a poco più di un minuto. Al quarto posto c’è la slovena classe 2007 Teja Pavec, destinata però a perdere nella frazione di fondo. In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, trentesima con 3’37”; oco più dietro Anna Senoner (31esima), Daniela Dejori (33esima) e Greta Pinzani (36esima).

Combinata nordica: risultati Gundersen femminile

WESTVOLD HANSEN Gyda NOR 13:42.9 HAGEN Ida Marie NOR +6.6 HIRNER Lisa AUT +7.5 LAATE Ingrid NOR +33.4 NOWAK Jenny GER +41.1 KASAI Yuna JPN +41.4 KASAI Haruka JPN +51.1 ARMBRUSTER Nathalie GER +1:02.6 LEINAN LUND Mari NOR +1:03.7 VOLAVSEK Ema SLO +1:04.1

26. GIANMOENA Veronica ITA +3:20.4

29. DEJORI Daniela ITA +3:41.0

33. SENONER Anna ITA +4:39.4

35. PINZANI Greta ITA +5:12.9