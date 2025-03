L’Inter subisce, ancora una volta, un gol nel finale di gara. Una situazione che, sin dall’inizio di questa stagione, è capitata con costanza. Sin dalla primissima giornata di campionato, a Genova, quando Junior Messias trovò il gol del 2-2 sul calcio di rigore parato da Sommer. Basti pensare che i nerazzurri, sino a questo momento, hanno subito 30 gol stagionali (26 in campionato, 3 in Supercoppa e 1 in Champions League) e ben 13 sono arrivati dall’ottantesimo minuto in poi. Ovvero oltre il 43%. Tanti.

TUTTI I GOL SUBITI DALL’INTER DALL’80’ IN POI

Genoa-Inter 2-2 prima giornata Serie A – 95′ Messias

Monza-Inter 1-1 quarta giornata Serie A – 81′ Mota

Inter-Milan 1-2 quinta giornata Serie A – 89′ Gabbia

Udinese-Inter 2-3 sesta giornata Serie A – 83′ Lucca

Inter-Torino 3-2 settima giornata Serie A – 86′ Vlasic

Inter-Juventus 4-4 nona giornata Serie A – 82′ Yildiz

Inter-Parma 3-1 quindicesima giornata Serie A – 81′ Autogol Darmian

Bayer Leverkusen-Inter 1-0 sesta giornata Champions League – 90′ Mukiele

Inter-Milan 2-3 finale Supercoppa – 80′ Pulisic e 93′ Abraham

Inter-Empoli 3-1 ventunesima giornata Serie A – 83′ Esposito

Fiorentina-Inter 3-0 quattordicesima giornata Serie A – 89′ Kean

Napoli-Inter 1-1 ventisettesima giornata Serie A – 87′ Billing

LE MOTIVAZIONI

Lo scorso anno l’Inter, quando arrivava al 75′ in vantaggio, era praticamente fatta, Basti pensare che il primo gol, in campionato, subito dopo quel minuto fu preso a marzo inoltrato contro il Napoli di Calzona nel match terminato poi 1-1 a San Siro. Sino a quel momento l’Inter era una macchina difensiva perfetta. Quest’anno, invece, manca quella corsa in più, quell’attenzione al dettaglio che può fare la differenza. Come nel gol preso contro il Napoli: Frattesi e Zielinski, appena entrati, permettono a Lobotka di fare una percussione indisturbata e di aprire la difesa dell’Inter in due, il gol di Billing è poi solo una conseguenza.

E non è solo casualità. L’Inter sembra una squadra stanca, logorata dalle mille battaglie in tutte le competizioni. E dà la sensazione di non riuscire a tenere il risultato. O quantomeno di non essere più solidissima come lo scorso anno. I tanti infortuni, gli anni che passano per una squadra che è su con l’età media possono sicuramente essere una spiegazione plausibile. In ogni caso i ragazzi di Simone Inzaghi hanno numeri difensivi nella norma, addirittura straordinari in Champions League dove hanno subito un solo gol e dove la soglia dell’attenzione è sembrata subito molto alta sin dalla prima partita contro il Manchester City. Nelle grandi notti europee si trova quell’adrenalina in più che fa fare una corsa o uno scatto per evitare il peggio. Ma da ora in avanti, in qualsiasi competizione, ogni partita per l’Inter sarà da dentro o fuori: campionato, Champions League e Coppa Italia. Se Lautaro Martinez e compagni vorranno alzare uno o più trofei dovranno risolvere questo problema.