Dopo la vittoria esterna del Torino sul campo del Monza, la domenica di Serie A è proseguita nel primo pomeriggio con Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli. Al Dall’Ara passano in vantaggio gli ospiti con Piccoli, ma Orsolini nel secondo tempo riesce a ribaltare la contesa e a regalare altri tre punti d’oro in chiave Europa alla formazione felsinea. Sardi che restano a quota 25, ma nelle retrovie l’Empoli non ne approfitta, dato che dopo una buona partita è Silvestri a rovinare tutto nel finale e a costringere gli uomini di D’Aversa ad accontentarsi del pari in Liguria. Si interrompe la striscia di consecutive in campionato, ma non arriva una vittoria che manca dall’8 dicembre.

ORSOLINI RIBALTA IL CAGLIARI

A Bologna è la squadra di Italiano a iniziare meglio rispetto a quella di Davide Nicola, andando a pochi metri dal vantaggio quando su una sponda di Erlic sia Castro che Fabbian posti sul secondo palo non riescono davvero per poco ad arrivare sul pallone per una deviazione che sarebbe stata vincente. E alla fine, sfruttando lo spazio in ripartenza, i sardi vanno in vantaggio al 21′ alla prima chance utile, con Piccoli che di testa colpisce in mezzo ai due centrali avversari su assist di Augello.

Italiano decide di cambiare tanto dopo l’intervallo, con Cambiaghi, Odgaard e Ferguson che prendono il posto rispettivamente di Dominguez, Pobega e Fabbian. Nicola invece manda in campo Felici per Obert, ma l’impatto non è di quelli positivi perché dopo due minuti fa fallo da rigore ai danni del sopracitato Cambiaghi e Orsolini dagli undici metri trova l’1-1. Ora i padroni di casa ci credono, e al 53′ solo Caprile con un duplice intervento salva il 2-1 prima su Castro e poi su una deviazione sfortunata del compagno Zappa. Ma l’estremo difensore nulla può al 55′, quando un Cambiaghi entrato alla grande trova Orsolini sul secondo palo per la doppietta. Cagliari che non si riprende più e deve anche fare i conti con un nuovo stop muscolare per Luvumbo.

TABELLINO BOLOGNA-CAGLIARI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Calabria 5.5, Erlic 5.5 (22′ st Casale 6), Lucumi 5.5, Lykogiannis 6; Freuler 6.5, Pobega 6 (1′ st Odgaard 6.5); Orsolini 7.5 (42′ st Beukema sv), Fabbian 6 (1′ st Ferguson 6.5), Dominguez 5.5 (1′ st Cambiaghi 7); Castro 6.5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, De Silvestri, Miranda, El Azzouzi, Aebischer, Moro, Ndoye, Dallinga. Allenatore: Italiano 6.5.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile 6.5; Zappa 5.5, Mina 6, Luperto 6, Obert 6 (1′ st Felici 5); Zortea 6 (31′ st Gaetano 6), Adopo 5.5 (22′ st Marin 6), Makoumbou 5.5 (39′ st Viola sv), Augello 5.5; Piccoli 6.5, Luvumbo 5.5 (22′ st Coman 5.5). In panchina: Sherri, Ciocci, Palomino, Deiola, Prati, Jankto, Pavoletti. Allenatore: Nicola 5.5.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.

RETI: 22′ pt Piccoli; 3′ st Orsolini (rig.), 11′ st Orsolini.

Ammoniti: Obert, Makoumbou, Freuler. Angoli: 4-1 per il Bologna. Recupero: 2′; 5′.

EMPOLI, NIENTE RITORNO AI 3 PUNTI

A Genova succede poco o nulla per una buona mezz’ora, poi al 35′ torna al gol il capitano Grassi, che sull’ennesimo calcio d’angolo della sua squadra con Henderson si fa trovare pronto e libero sul secondo palo dopo la smanacciata di Leali. La compagine allenata da Patrick Vieira prova a reagire negli ultimi minuti, ma senza trovare mai la pericolosità. E la musica non cambia nella ripresa, con il Genoa che fatica a trovare gli spazi contro un Empoli ben organizzato e che prova anche ad andare a caccia del raddoppio. A dieci dalla fine, però, Silvestri combina un disastro lasciandosi sfuggire un banale pallone dalle mani e costruendo l’autogol dell’1-1 sulla conclusione di Vasquez.

TABELLINO GENOA-EMPOLI

GENOA (4-2-3-1): Leali 5.5; De Winter 6, Bani 5.5 (10’st Sabelli 6), Vásquez 6.5, Martín 6; Masini 6 (23’st Onana 6), Frendrup 6.5; Zanoli 6 (7’st Ekhator 5.5), Messias 5 (23’st Ekuban 5.5), Miretti 5.5 (7’st Cornet 6); Pinamonti 5.5. In panchina: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cuenca, Matturro, Otoa, Badelj, Venturino. Allenatore: Vieira 6.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri 4.5; Goglichidze 6, Marianucci 6.5, Cacace 6; Gyasi 6.5, Grassi 6.5, Maleh 6.5, Pezzella 6.5; Esposito 6 (24’st De Sciglio 6), Henderson 6.5 (41’st Konate sv); Colombo 5 (1’st Kouame 5.5). In panchina: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello. Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5.

RETI: 36’pt Grassi, 36’st aut. Silvestri.

Ammoniti: Colombo, Maleh, Zanoli, Henderson. Angoli: 3-6. Recupero: 1′, 4′.