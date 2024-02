Staffetta singola mista Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire la staffetta singola mista di Nove Mesto, gara valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. L’Italia si affida alla coppia formata da Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, galvanizzata dopo l’argento e l’oro vinti rispettivamente nell’inseguimento e nell’individuale. Il tandem favorito è quello della Norvegia, che può contare su Johannes Thingnes Boe e Ingrid Landmark Tandrevold. Decisamente competitive ed in piena lotta per un piazzamento sul podio anche la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg e la Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot. Un gradino sotto, infine, sembrano essere la Germania di Justus Strelow e Vanessa Voigt, l’Austria di Simon Eder e Lisa Theresa Hauser e la Svizzera di Lena Haecki-Gross e Niklas Hartweg, oltre ai padroni di casa della Repubblica Ceca, rappresentata per l’occasione da Marketa Davidova e Jonas Marecek.

La staffetta singola mista di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (giovedì 15 febbraio), con inizio fissato alle ore 18.00. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.