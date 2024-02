Start list staffetta singola mista Mondiali Nove Mesto 2024 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della staffetta singola mista dei Mondiali di biathlon di Nove Mesto 2024: ecco di seguito gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Saranno Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel a gareggiare per l’Italia che cerca una medaglia. Di seguito ecco allora la start list completa per la gara a squadre di giovedì 15 febbraio.

LA START LIST DELLA STAFFETTA SINGOLA MISTA

1 NOR – NORWAY 1 BOE Johannes Thingnes 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark 1

2 GER – GERMANY 1 STRELOW Justus 2 VOIGT Vanessa

3 SWE – SWEDEN 1 SAMUELSSON Sebastian 2 OEBERG Hanna

4 AUT – AUSTRIA 1 EDER Simon 2 HAUSER Lisa Theresa 2

5 FRA – FRANCE 1 FILLON MAILLET Quentin 2 JEANMONNOT Lou

6 ITA – ITALY 1 GIACOMEL Tommaso 2 VITTOZZI Lisa

7 SLO – SLOVENIA 1 FAK Jakov 2 KLEMENCIC Polona 3

8 FIN – FINLAND 1 INVENIUS Otto 2 MINKKINEN Suvi

9 LAT – LATVIA 1 RASTORGUJEVS Andrejs 2 BENDIKA Baiba

10 SUI – SWITZERLAND 1 HARTWEG Niklas 2 HAECKI-GROSS Lena 4

11 USA – UNITED STATES 1 WRIGHT Campbell 2 IRWIN Deedra

12 UKR – UKRAINE 1 PIDRUCHNYI Dmytro 2 MERKUSHYNA Anastasiya

13 EST – ESTONIA 1 ZAHKNA Rene 2 KUELM Susan 5

14 CZE – CZECHIA 1 MARECEK Jonas 2 DAVIDOVA Marketa

15 MDA – MOLDOVA 1 MAKAROV Maksim 2 GHILENKO Alla

16 CAN – CANADA 1 RUNNALLS Adam 2 LUNDER Emma 6

17 POL – POLAND 1 ZAWOL Marcin 2 SIDOROWICZ Natalia

18 SVK – SLOVAKIA 1 SKLENARIK Tomas 2 REMENOVA Maria

19 LTU – LITHUANIA 1 STROLIA Vytautas 2 KOCERGINA Natalja 7

20 ROU – ROMANIA 1 SHAMAEV Dmitrii 2 TOLMACHEVA Anastasia

21 KOR – KOREA 1 LAPSHIN Timofei 2 AVVAKUMOVA Ekaterina

22 KAZ – KAZAKHSTAN 1 MUKHIN Alexandr 2 VISHNEVSKAYA-SH. Galina 8

23 BUL – BULGARIA 1 TODEV Blagoy 2 DIMITROVA Valentina

24 CRO – CROATIA 1 CRNKOVIC Kresimir 2 KOZICA Anika

25 JPN – JAPAN 1 TACHIZAKI Mikito 2 SATO Aoi 9

26 AUS – AUSTRALIA 1 BRADFORD Noah 2 MORTON Darcie

27 BEL – BELGIUM 1 CLAUDE Florent 2 LIE Lotte

28 GRE – GREECE 1 ANGELIS Apostolos 2 CHARALAMPIDOU Konstantina 10