Sprint femminile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la sprint femminile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Le punte di diamante della nostra Nazionale sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, terza nella classifica generale dopo i recenti ottimi piazzamenti in quel di Hochfilzen. Al via ci sono anche Samuela Comola, accreditata del pettorale numero uno di partenza, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, confermatissima nel gruppo azzurro dopo la splendida prova offerta in Austria in occasione della staffetta femminile.

Le più grandi insidie provengono dalle norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold e Karoline Offigstad Knotten e dalle svedesi Elvira e Hanna Oeberg, tutte apparse in ottime condizioni sia sugli sci sia presso il poligono nell’ultima tappa del massimo circuito. Attenzione anche alla tedesca Vanessa Voigt, alle transalpine Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet e all’elvetica Lena Haecki-Gross. Spicca l’assenza dell’altra francese Lou Jeanmonnot, seconda nella classifica generale e (almeno per le prime due gare di questa settimana) messa fuori dai giochi dal Covid-19.

La sprint femminile di Lenzerheide 2023 è in programma nella giornata di oggi (giovedì 14 dicembre), con inizio fissato alle ore 14.15. La diretta televisiva della terza tappa di Coppa del Mondo è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.