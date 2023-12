Cagliari, Ranieri: “Con Mazzarri il Napoli è tornato a giocare bene”

“Il Napoli con Mazzarri è tornato a giocare bene. Ha combinazioni a mille all’ora, altrimenti non avrebbe vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri in vista del match contro la squadra di Walter Mazzarri in programma alle 18:00 di sabato al ‘Maradona’. Promosso Scuffet: “Per noi è importante e contro il Sassuolo ha fatto una grande parata sullo 0-0. Ho due portieri ottimi, Boris (Radunovic ndr) ha iniziato con nervosismo ma anche lui è un gran portiere. Sono tranquillo con questi due estremi difensori”. E sulle condizioni di Lapadula: “Oggi si è allenato a parte. Domani valuterò con il dottore. Lui dice di stare sempre bene, ma non glielo chiedo neanche più”. Sul recente successo sul Sassuolo maturato nel recupero: “Spero dia consapevolezza. Dobbiamo però essere super concentrati, le lacune si colmano con gli allenamenti e con l’aiuto reciproco sotto il profilo della concentrazione”.