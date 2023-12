LIVE – Sprint femminile Lenzerheide 2023 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sprint femminile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Le punte di diamante della nostra Nazionale sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, terza nella classifica generale dopo i recenti ottimi piazzamenti in quel di Hochfilzen. Al via ci sono anche Samuela Comola, accreditata del pettorale numero uno di partenza, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, confermatissima nel gruppo azzurro dopo la splendida prova offerta in Austria in occasione della staffetta femminile.

Le più grandi insidie provengono dalle norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold e Karoline Offigstad Knotten e dalle svedesi Elvira e Hanna Oeberg, tutte apparse in ottime condizioni sia sugli sci sia presso il poligono nell’ultima tappa del massimo circuito. Attenzione anche alla tedesca Vanessa Voigt, alle transalpine Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet e all’elvetica Lena Haecki-Gross. Spicca l’assenza dell’altra francese Lou Jeanmonnot, seconda nella classifica generale e (almeno per le prime due gare di questa settimana) messa fuori dai giochi dal Covid-19. Sportface.it seguirà la sprint femminile di Lenzerheide 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.15.

SPRINT FEMMINILE LENZERHEIDE 2023 (DIRETTA)

15.02: Primo errore per Trabucchi a terra in Coppa del Mondo, 4/5

15.00: Due errori in piedi per Chauveau, 8/10

14.57: 12.2″ di ritardo per Tandrevold al traguardo, seconda provvisoriamente

14.55: E. Oeberg più lenta di Vittozzi nel secondo giro. 9/10 con un alto shooting time per lei

14.54: Simon lavora bene al poligono, 9/10 per lei

14.53: Tandrevold chiude con lo zero! 12.2″ di ritardo da Braisaz dopo il secondo poligono

14.52: Braisaz termian con 55.7″ di vantaggio su Skogan e si assicura la vittoria

14.50: LISA VITTOZZI CON LO ZERO! 10/10 PER LEI, +19.0″ PER LEI DA BRAISAZ

14.49: Elvira Oeberg trova l’errore sul primo bersaglio, un giro di penalità

14.48: Wierer sbaglia sul secondo bersaglio a terra, 4/5 per lei

14.48: Arnekleiv accelera e sbaglia sull’ultimo bersaglio, 9/10 per lei

14.46: Tandrevold non sbaglia a terra e chiude a +7.8″

14.45: Braisaz trova lo zero in piedi! -40.2″ per lei

14.45: Knotten sbaglia in piedi, 9/10 per lei

14.44: Preuss zero anche in piedi! Va dietro a SKogan di 2.8″

14.42: H. Oeberg entra con un passo lento sugli sci e sbaglia al primo poligono

14.40: Zero di Vittozzi a terra! Ancora nessuno sbaglio per lei nelle sprint, +8.6″ da Braisaz

14.37: Passler lenta sugli sci ma affronta bene la prima serie a terra, 5/5 a 35.5″ da Braisaz

14.36: Braisaz fa la differenza sugli sci e non sbaglia al primo poligono. -16.6″ da Preuss per lei

14.35: Una buona Vittozzi ai 1.5km ha 5 secondi di ritardo

14.33: Un errore per Comola al secondo poligono, 9/10 per lei

14.31: Preuss perfetta al tiro a terra, -3.5″ di vantaggio per lei

14.29: Skogan è prima con lo zero, a -7.6″ dalla svedese Andersen

14.28: Parte Lisa Vittozzi

14.22: Haecki male, chiude il primo poligono con due errori

14.21: Grotian con un errore al poligono, Comola buon tempo con lo zero

14.18: Non parte Repinc, invece tra chi fin qui ha iniziato la propria sprint l’unica big è Haecki-Gross

14.16: Si parte! L’azzurra Samuela Comola apre questa sprint

14.15: Amici di Sportface, buon pomeriggio da Lenzerheide e benvenuti alla diretta scritta della sprint femminile. Si parte fra un istante