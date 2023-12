Sci alpino, Coppa Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo discesa Val Gardena

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo la discesa in Val Gardena. Dopo la terza gara stagionale, vinta a sorpresa da Bennett (ora quarto nella generale), ecco come cambia la classifica: in testa troviamo Odermatt che ha chiuso al terzo posto oggi e che affianca Schwarz a 160 punti, terzo Manuel Feller e in quinta posizione c’è poi Kilde che è arrivato secondo oggi. Per quanto riguarda gli italiani: Paris con 24 punti è il migliore ed è ventottesimo, seguono Vinatzer, Casse e Innerhofer. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE

Marco Odermatt (SUI) 160 Marco Schwarz (AUT) 160 Manuel Feller (AUT) 124 Bryce Bennett (USA) 100 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 80 Henrik Kristoffersen (NOR) 68 Filip Zubcic (CRO) 68 Michael Matt (AUT) 60 Joan Verdu (AND) 60 Nils Allegre (FRA) 50

GLI ITALIANI

28. Dominik Paris (ITA) 24

30. Alex Vinatzer (ITA) 23

31. Christof Innerhofer (ITA) 22

32. Mattia Casse (ITA) 22

35. Tobias Kastlunger (ITA) 20

38. Giovanni Borsotti (ITA) 16

38. Florian Schieder (ITA) 16

50. Guglielmo Bosca (ITA) 12