Cristiano Ronaldo: “Pallone d’Oro? Ha perso di credibilità. Non dico che Messi non lo meritasse, ma…”

In un’intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record, Cristiano Ronaldo ha condiviso il suo punto di vista in merito a un riconoscimento come il Pallone d’Oro: “Ormai ha perso di credibilità. Non sto dicendo che Messi non lo meritasse o che dovesse vincerlo Haaland o Mbappé. I numeri però ci sono e non mentono: bisogna prendere in considerazione l’intera stagione“.

L’attaccante dell’Al Nassr si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Al Manchester United la gente mi considerava finito, invece mi sono concentrato e sono riuscito a segnare 54 gol in Arabia Saudita. Il mio livello non mi meraviglia perché sono consapevole di ciò che posso offrire. E’ stato molto gratificante a livello personale segnare tutti questi gol con l’Al Nassr“.