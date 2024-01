Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo mass start Anterselva

La classifica di Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon maschile aggiornata dopo la mass start di Anterselva di domenica 21 gennaio. Il norvegese Johannes Boe, quinto nella partenza in linea della tappa italiana, difende il pettorale giallo ma non guadagna molto sui connazionali. Christiansen, vincitore della mass start di Anterselva, si avvicina al leader, mentre l’azzurro Tommaso Giacomel si conferma in top-10 nonostante il 27esimo posto in gara. Di seguito, la classifica generale aggiornata.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO MASCHILE

Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 806 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 714 Tarjei Boe (Norvegia) 708 V. S. Christiansen (Norvegia) 582 Endre Stroemsheim (Norvegia) 549 Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 548 Martin Ponsiluoma (Svezia) 476 Benedikt Doll (Germania) 465 Johannes Kuehn (Germania) 444 Tommaso Giacomel (Italia) 431

21. Didier Bionaz (Italia) 260

27. Lukas Hofer (Italia) 180

45. Patrick Braunhofer (Italia) 47

52. Elia Zeni (Italia) 36