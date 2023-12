Mass start maschile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la mass start maschile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia è presente con quattro azzurri nell’ultima prova del weekend nella località elvetica: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Patrick Braunhofer. L’obiettivo è quello di conquistare una posizione tra i primi dieci ma occorrerà limitare al minimo gli errori al poligono. Davanti a loro, infatti, la concorrenza è davvero molto alta. Il favorito numero uno per la vittoria finale è il norvegese Johannes Thingnes Boe che, trionfando nell’inseguimento della seconda giornata, si è preso il pettorale giallo di leader della classifica generale ai danni del fratello Tarjei. Attenzione anche agli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, allo svedese Martin Ponsiluoma, ai tedeschi Philipp Nawrath e Justus Strelow e ai francesi Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

La mass start maschile di Lenzerheide 2023 è in programma nella giornata di oggi (domenica 17 dicembre), con inizio fissato alle ore 14.45. La diretta televisiva della terza tappa di Coppa del Mondo è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.