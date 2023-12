Cesena-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Torres, match del Manuzzi valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro al vertice tra i romagnoli e i sardi. I padroni di casa vogliono consolidare la loro leadership e restare in vetta al girone B, così da provare ad involarsi verso la promozione in Serie B con largo anticipo. La formazione ospite, invece, vuole tentare di rovinare i piani dei bianconeri per continuare a sognare la promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

