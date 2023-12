Alessandria-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Legnago, match del Moccagatta valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine piemontese continua ad arrancare e a rimanere nel fondo della classifica, ma ora deve assolutamente trovare una svolta tra le mura amiche. La formazione ospite, dal suo canto, non ha intenzione di regalare punti, perché a sua volta necessita di un successo per tenersi distante dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

