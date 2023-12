Start list mass start maschile Lenzerheide 2023 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della mass start maschile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Lenzerheide 2023: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Col bib 1 troviamo Johannes Boe davanti al fratello Tarjei, come da classifica generale. Tre gli italiani ai nastri di partenza: Bionaz, Giacomel e Hofer, con Braunhofer che è tra le prime riserve pronte a subentrare nel caso dovesse arrivare qualche forfeit. Di seguito ecco la start list completa.

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 165

2 BOE Tarjei NOR 2 61

3 LAEGREID Sturla Holm NOR 3 110

4 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 4 71

5 STROEMSHEIM Endre NOR 5 104

6 NAWRATH Philipp GER 6 83

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 7

8 DOLL Benedikt GER 8 114

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 9 52

10 PONSILUOMA Martin SWE 10 86

11 STRELOW Justus GER 11 54

12 KUEHN Johannes GER 12 72

13 GIACOMEL Tommaso ITA 13 43

14 FILLON MAILLET Quentin FRA 14 74

15 PERROT Eric FRA 15 61

16 SOERUM Vebjoern NOR 16

17 STALDER Sebastian SUI 17 17

18 JACQUELIN Emilien FRA 18 31

19 BIONAZ Didier ITA 19 47

20 CLAUDE Fabien FRA 20 29

21 HOFER Lukas ITA 21 18

22 KRCMAR Michal CZE 22 31

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 23 26

24 CLAUDE Florent BEL 24 57

25 PLANKO Lovro SLO 26 52

26 HORN Philipp GER 29 86

27 HARTWEG Niklas SUI 34 59

28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 35 40

29 MUKHIN Alexandr KAZ 30 32

30 KOMATZ David AUT 36 31