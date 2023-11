LIVE – Individuale femminile Oestersund 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’individuale femminile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 15 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Le punte di diamante dell’Italia sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, grandissime protagoniste nel terzo posto conquistato dal quartetto azzurro nella staffetta mista. La prima sembra avere smaltito lo stato influenzale accusato alla vigilia della tappa svedese. La seconda, invece, è apparsa già in ottimo spolvero sia al tiro sia sugli sci, dove ha dimostrato di possedere una marcia in più rispetto alle avversarie. Entrambe hanno tutte le credenziali per cercare di conquistare il primo podio della stagione a livello individuale. Il Bel Paese, inoltre, può contare sulla presenza di altre quattro azzurre, tutte a caccia di un piazzamento importante: Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler e la debuttante Beatrice Trabucchi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.20.

