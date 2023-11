Biathlon, risultati e classifica individuale femminile Oestersund 2023: Vittozzi da sogno, battuta Preuss di un decimo

Lisa Vittozzi vince l’individuale femminile di Oestersund 2023, gara sulla distanza dei 15 km, e inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione della Coppa del Mondo di biathlon. Gara fantastica per l’azzurra, che va alla grande sugli sci ed è molto precisa ai poligoni, commettendo un solo errore sul terzo. Lisa resta concentrata fino all’ultimo, non a caso mette a referto il miglior tempo nell’ultimo giro, e completa una gara fantastica. Apparsa già in ottimo spolvero sia al tiro sia sugli sci in terra svedese, ha dimostrato di possedere una marcia in più rispetto alle avversarie ed ha meritato la vittoria. Per lei non arriva dunque solo il primo successo stagionale, ma anche il secondo in carriera in una individuale, dopo quello conquistato a Ruhpolding lo scorso gennaio.

Alle sue spalle la tedesca Franziska Preuss, che merita solo applausi per la gara che ha fatto. Rapida e precisa ai poligoni, impensierisce Lisa fino all’ultimo, ma deve accontentarsi del secondo posto per un solo decimo. Completa il podio infine l’altra tedesca Vanessa Voigt, terza e protagonista di un notevole 20 su 20 ma troppo lenta al poligono e non particolarmente performante sugli sci. In top 5 anche la norvegese Knotten e un’altra tedesca, Schneider.

Per quanto riguarda le altre italiane, Dorothea Wierer chiude al 17° posto a +2:32.8 dalla vetta. Dopo un’ottima prova con il triplo zero, nel finale è calata sia al poligono (due errori) che sugli sci. Più indietro Samuela Comola, 25° con un solo errore, e Hannah Auchentaller, a ridosso della top 30. Fuori dalle prime 70 la debuttante Beatrice Trabucchi, mentre una straordinaria Rebecca Passler chiude 20° nonostante partisse con il pettorale numero 94.

Vittozzi (Ita) 1 44:03.9 Preuss (Ger) 0 +0.1 Voigt (Ger) 0 +10.1 Knotten (Nor) 1 +46.5 Schneider (Ger) 1 +1:01.0 Hauser (Aut) 0 +1:07.7 Tandrevold (Nor) 2 + 1:09.7 Johansen (Nor) 1 +1:29.6 Maka (Pol) 1 +1:52.0 Skogan (Nor) 1 +1:57.7

17. Wierer (Ita) 2 +2:32.8

20. Passler (Ita) 1 +2:41.3

27. Comola (Ita) 1 +3:20.1

35. Auchentaller (Ita) 2 +4:02.1

74. Trabucchi (Ita) 5 +7:13.7