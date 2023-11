Mma, la challenge estrema di uno youtuber: si fa colpire da Topuria al fegato e si contorce dal dolore (VIDEO)

di Redazione 5

Una challenge estrema è spesso una cattiva idea. Quella che hanno avuto i due youtuber spagnoli Ceciarmy e Plex rientra senza dubbio nella categoria. I due ragazzi hanno ospitato in uno dei loro video il noto fighter di Mma, Ilia Topuria e hanno chiesto di essere colpiti al fegato. Senza protezioni. Topuria ha acconsentito e ovviamente ha limitato quella potenza che gli ha permesso di vincere 3 incontri su 6 in Ufc per ko. Nonostante questo però i due youtuber sono finiti ugualmente al tappeto contorcendosi dal dolore. Nel video si sente qualcuno dire “meno male che non lo ha colpito forte”. Una cattiva idea, da non imitare.