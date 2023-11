Bundesliga, scontri tra polizia e tifosi Eintracht: feriti 50 agenti

E’ di 50 poliziotti feriti il bilancio degli scontri in occasione del match di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Stoccarda. Circa un’ora prima dell’inizio della gara, un gruppo di ultras della squadra di casa si è scagliato contro il servizio di sicurezza che stava effettuando i controlli nel loro settore dello stadio. Nel comunicato rilasciato dalle autorità locali, si legge che “è intervenuta la polizia, ma a sua volta è stata vittima di lanci di petardo e bottiglie“. Nei tafferugli, sono rimasti feriti anche alcuni membri del servizio di sicurezza del Deutsche Bank Park, mentre quattro agenti sono stati costretti a recarsi in ospedale per ricevere le cure necessarie.