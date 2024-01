LIVE – Individuale femminile Anterselva 2024: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’individuale femminile di Anterselva 2024, appuntamento della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi tricolori si gareggia sulla distanza ridotta dei 12.5 km. La prova, nonostante si disputi nella forma accorciata rispetto alla lunghezza tradizionale (15 km), è valida ai fini sia della classifica generale sia di quella di specialità. In casa Italia attesa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La prima è quarta nella graduatoria complessiva ed è reduce dal trionfo nell’inseguimento di Ruhpolding. La seconda, invece, rientra alle competizioni dopo aver saltato le ultime due tappe per allenarsi al meglio in seguito ai problemi di carattere influenzale.

Con loro altre quattro azzurre: Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e l’esordiente Sara Scattolo. In ottica successo finale, tra le altre, sono da tenere d’occhio soprattutto le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Juni Arnekleiv e Karoline Offigstad Knotten, la svedese Elvira Oeberg, le francesi Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot e le tedesche Vanessa Voigt e Franziska Preuss. Sportface.it seguirà la prova nel dettaglio, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 13.40.

