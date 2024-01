Biathlon, individuale femminile Anterselva 2024: vince Haecki, lontane le italiane

I risultati e la classifica dell’individuale femminile di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La gara ha visto la vittoria di Lena Haecki-Gross, al primo successo in carriera in CdM. La svizzera trova uno splendido 20/20 al tiro e mette in fila le due transalpine Julia Simon e Lou Jeanmonnot, staccate rispettivamente di 20″ e 31″. Quarto posto per la teutonica Voigt, davanti alle due norvegesi Arnekleiv e Knotten. Settima e ottava altre due tedesce come Hettich-Walz e Preuss, mentre concludono la top10 la svedese Elvira Oeberg e la ceca Jislova.

Lontane le italiane, con Dorothea Wierer che al rientro trova il 13esimo posto ed è la migliore della azzurre, staccata di oltre 2′. Dietro di lei, 14esima, termina Lisa Vittozzi, che trova una gara opaca al tiro e un brutto risultato in ottica CdM. La sappadina però può comunque sorridere perché nemmeno Tandrevold e Braisaz-Bouchat hanno brillato. La norvegese leader della classifica generale chiude 11esima, mentre la francese è addirittura 42esima e fuori dalla zona punti. Per quanto riguarda le altre italiane, Passler chiude al 26esimo posto, mentre Carrara è trentesima grazie ad un’ottima prova sugli sci. Più indietro invece Comola e l’esordiente Scattolo, che sono rispettivamente 68esima e 87esima.

L. Haecki-Gross (SUI) 36’49” J. Simon (FRA) +20″2 L. Jeanmonnot (FRA) +31″4 V. Voigt (GER) +37″2 J. Arnakleiv (NOR) +41″1 K. O. Knotten (NOR) +52″2 J. Hettich-Walz (GER) +1’13″9 F. Preuss (GER) +1’23″1 E. Oeberg (SWE) +1’55″8 J. Jislova (CZECeca) +1’57″9

13. D. Wierer (ITA) +2’07″5

14. L. Vittozzi (ITA) +2’15”

26. Rebecca Passler (Italia) +3’27″4

30. Michela Carrara (Italia) +3’34″7

68. Samuela Comola (ITA) +6’38”

87. Sara Scattolo (ITA) +8’38″5