Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo la discesa di Kitzbuehel

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo la discesa libera di Kitzbuehel. Terza vittoria stagionale per Cyprien Sarrazin, che si prende i 100 punti e scavalca gli infortunati Kilde e Schwarz. Il transalpino si issa così in seconda piazza nella classifica generale dietro all’inarrivabile Odermatt. Dominik Paris saldo in top10, settimo, dopo il sesto posto di oggi. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 1076 Cyprien Sarrazin (FRA) 560 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Manuel Feller (AUT) 384 Vincent Kriechmayr (AUT) 352 Dominik Paris (ITA) 319 Atle Lie McGrath (NOR) 290 Henrik Kristoffersen (NOR) 285 Filip Zubcic (CRO) 268

GLI ITALIANI

16. Mattia Casse (ITA) 218

18. Florian Schieder (ITA) 180

33. Guglielmo Bosca (ITA) 106

47. Alex Vinatzer (ITA) 83

50. Giovanni Borsotti (ITA) 72

54. Christof Innerhofer (ITA) 67

67. Tommaso Sala (ITA) 50

77. Tobias Kastlunger (ITA) 42

81. Luca De Aliprandini (ITA) 39

96. Filippo Della Vite (ITA) 20

100. Pietro Zazzi (ITA) 18

112. Hannes Zingerle (ITA) 9

116. Stefano Gross (ITA) 8