LIVE – Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: staffetta mista (DIRETTA)

La diretta testuale della staffetta mista ai Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. Tutto pronto per la gara d’esordio della rassegna iridata. Occhi puntati sull’Italia, che cerca la terza medaglia mondiale nella specialità. Al via Vittozzi in prima frazione, Wierer in seconda, Bionaz in terza e Giacomel in quarta. Appuntamento alle ore 14.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

15.50 MEDAGLIA D’ARGENTO PER L’ITALIA! SUPER GIACOMEL, PAGA SOLO SUGLI SCI ALL’ALIENO BOE CHE PORTA L’ORO ALLA NORVEGIA. BRONZO PER LA FRANCIA, FANTASTICI GLI AZZURRI!

15.46 Un errore per parte! E allora ripartono insieme, duello per la vittoria che purtroppo non potrà che premiare il norvegese, ma l’Italia è a medaglia.

15.45 Boe e Giacomel arrivano assieme al poligono in piedi. Si giocano l’oro! Chi lo avrebbe mai detto.

15.42 Errori su errori! Tre per parte per i due fenomeni, Samuelsson in grandissima difficoltà, va in penalità! E Giacomel trova lo zero volando al comando! Non ci si credeeeeeeeee!

15.41 Non è vero! Apre con due errori Boe!

15.40 Sempre sei secondi tra Giacomel e Samuelsson. Che duello per il bronzo!

15.38 Boe semina Fillon Maillet! In pochi metri ha già ipotecato la vittoria.

15.36 No! Perde un po’ di terreno sul falsopiano Bionaz, sei secondi di differenza tra Italia e Svezia all’ultimo cambio! Dai Tommaso Giacomel!

15.35 Per Bionaz più di quindici secondi di margine sul quarto che è lo svedese Ponsiluoma.

15.32 Bene Bionaz al poligono in piedi! Ora c’è un terzetto davanti, l’azzurro tiene botta rispetto a Jaquelin e a uno straordinario Laegreid.

15.29 Sta andando bene sugli sci Bionaz, tiene ancora dietro di cinque secondi Jaquelin.

15.25 Bionaz commette un errore ma è velocissimo con la ricarica! L’azzurro riparte in testa perché Jaquelin sbaglia anche lui e ci sono errori a terra di Ponsiluoma e Doll!

15.24 Una cinese doppiata non si sposta per far passare Bionaz! Perde qualche secondo l’azzurro che è secondo al momento alle spalle soltanto di Jaquelin.

15.21 Un disastro l’ultimo giro di Roiseland, Norvegia dietro di cinquanta secondi.

15.20 Wierer asfalta la francese, darà il cambio a Bionaz al comando!

15.18 Wierer riacciuffa Chevalier! Sei secondi guadagnati sugli sci, Italia al comando.

15.15 Due clamorosi errori di E. Oeberg! Rischia di tirarsi fuori la Svezia ma come al solito farà la differenza su sci.

15.13 Un errore per Wierer in piedi, Chevalier fa zero errori e prova a scappare.

15.11 Oeberg ha perso rispetto a Wierer, che arriva insieme a Chevalier al poligono in piedi.

15.06 Tanto vento! Lenta nel rilascio colpi Wierer, però nessun errore al poligono a terra. Chevalier invece commette un errore e allora l’azzurra è subito dietro rispetto alla francese.

15.00 Siamo giunti al primo cambio, Wierer dà il cambio a Vittozzi con dieci secondi da recuperare alla Francia.

14.56 Un errore per Lisa, va comunque bene perché l’unica che fa meglio è Julia Simon. L’azzurra è seconda a sei secondi, in difficoltà Oeberg e Tandrevold, pessimo poligono in piedi.

14.53 Simon e Oeberg recuperano su Vittozzi, che sta comunque andando molto bene sugli sci. Buoni materiali.

14.51 Zero al poligono a terra per Vittozzi! Oeberg e Simon, tra le altre, comettono errori! L’azzurra al comando.

14.48 Vittozzi regge, secondo posto per lei che sta cercando di non finire nel gruppone per non rischiare contatti che già abbiamo visto.

14.45 Si parte! Vittozzi ha aperto per l’Italia, siamo nel tratto iniziale sugli sci, fra poco la salita.

14.43 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Oberhof e benvenuti alla diretta scritta della staffetta mista 4x6km ai Mondiali di biathlon. Italia col bib 2, schierati Vittozzi, Wierer, Bionaz e Giacomel. Dai azzurri!