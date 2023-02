Sampdoria, Ferrero vuole tornare allo stadio: tentato il blitz a Monza, ci riproverà con l’Inter

Massimo Ferrero ha l’obiettivo di tornare allo stadio e ha tentato il blitz in occasione di Monza-Sampdoria, provando senza successo ad ottenere il pass per entrare allo stadio. Non ci è riuscito grazie all’intervento del CDA dei brianzoli, ma si apprende che ci riproverà sicuramente per la sfida all’Inter: per entrare, avrebbe bisogno di acquistare un biglietto o di riceverne uno in omaggio, ipotesi che però sarebbe da scartare. “Puro disturbo” è stato definito da La Repubblica, che ha poi sottolineato come l’ex presidente e socio di maggioranza continui ad esercitare un pressing per ottenere dei compensi relativi al 2021 in qualità di presidente, un’insistenza che lascia “allibiti”, visto come Ferrero si comporta nei confronti di un club sull’orlo del baratro. Secondo il quotidiano, si tratta di un modo per prendere tempo, ma ciò non aiuta una società alle prese con una situazione a dir poco disperata.