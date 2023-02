Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: Italia splendido argento nella staffetta mista, oro Norvegia

Strepitosa medaglia d’argento dell’Italia nella staffetta mista ai Mondiali di Oberhof 2023 di biathlon. Gli azzurri fanno sempre gara di testa con Vittozzi, Wierer, Bionaz e Giacomel, tutti e quattro fanno il massimo e consentono al team di festeggiare una medaglia insperata ma meritata. Soltanto la Norvegia, complice l’alieno Boe nell’ultimo cambio, riesce a far meglio di noi ed è oro, bronzo alla Francia.

Ottima Lisa Vittozzi in apertura: l’azzurra sbaglia solo una volta in piedi, mentre a terra compie percorso netto, e sugli sci è protagonista di una buona prestazione. E’ così che al cambio con Dorothea Wierer l’Italia, partita col bib 2, è seconda alle spalle soltanto della Francia. L’italiana di punta dà ulteriore spettacolo, sfrutta qualche errore sparso delle rivali, tra cui di Oeberg e Roiseland, e nonostante un errore al poligono in piedi chiude il suo tratto in prima posizione dopo un ultimo giro da urlo in cui recupera sei secondi a Chevalier e gliene dà altri sei al cambio con Bionaz.

L’azzurro è straordinario: sugli sci regge bene e non si fa staccare da Jaquelin, al poligono a terra c’è un errore a testa e poi con la ricarica l’italiano è il più veloce, mentre Ponsiluoma e Doll combinano un pasticcio con diversi errori ai quali rimediare volando sugli sci. Anche in piedi tiene botta l’azzurro, purtroppo sugli sci nel tratto in salita va a perdere una decina di secondi nei confronti di Leagreid e Jaquelin, così il vantaggio per Giacomel su Samuelsson è di sei secondi, mentre davanti Johannes Boe e Fillon Maillet si danno battaglia. Ma al poligono succede l’impensabile: i due big sbagliano tre volte e testa, la Svezia va addirittura in penalità. E Giacomel? Trova zero errori e balza al comando. Al poligono in piedi ci arrivano assieme Giacomel e Boe in un duello rusticano per l’oro. Un errore a testa e così sugli sci il norvegese svernicia l’azzurro, che però porta l’Italia sul secondo gradino del podio, un risultato immenso.