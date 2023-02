Biathlon, start list inseguimento femminile Mondiali Oberhof 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La startlist e i pettorali di partenza dell’inseguimento femminile dei Mondiali di Oberhof, che proseguono con la prima gara su quattro poligoni a livello individuale. A partire davanti a tutte le 60 atlete al via sarà Denise Herrmann-Wick, vincitrice della sprint di venerdì con due soli secondi di margine su Hanna Oeberg. Poi Linn Persson e Marte Roeiseland precederanno l’azzurra Lisa Vittozzi, la cui posizione di partenza è ideale per cercare di attaccare il podio. Più indietro Dorothea Wierer, che partirà dalla diciannovesima piazza e dovrà cercare un piccolo miracolo sperando anche negli errori di chi occupa le prime posizioni. In casa Italia presenti anche Hanna Auchentaller e Rebecca Passler appena fuori dalle 30, oltre a Samuela Comola che partirà con il pettorale numero 46. Di seguito l’elenco completo con tutti i distacchi al via.

Aggiornamento 18:35 – Lisa Vittozzi non parteciperà alla gara. L’azzurra ha annunciato il suo forfait su Instagram, spiegando di essersi ammalata nelle scorse ore.

La startlist completa

1 HERRMANN-WICK Denise GER 0:00

2 OEBERG Hanna SWE 0:02

3 PERSSON Linn SWE 0:26

4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:31

5 VITTOZZI Lisa ITA 0:46

6 DAVIDOVA Marketa CZE 0:51

7 SCHNEIDER Sophia GER 0:58

8 KLEMENCIC Polona SLO 0:58

9 MAGNUSSON Anna SWE 0:59

10 y SIMON Julia FRA 1:03

11 LUNDER Emma CAN 1:04

12 ARNEKLEIV Juni NOR 1:05

13 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:09

14 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:11

15 CHEVALIER Chloe FRA 1:12

16 rb OEBERG Elvira SWE 1:14

17 KEBINGER Hanna GER 1:16

18 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:18

19 WIERER Dorothea ITA 1:25

20 GASPARIN Aita SUI 1:27

21 LIE Lotte BEL 1:31

22 BRORSSON Mona SWE 1:31

23 HETTICH-WALZ Janina GER 1:33

24 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1:33

25 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:34

26 JEANMONNOT Lou FRA 1:35

27 CHAUVEAU Sophie FRA 1:35

28 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:40

29 DZHIMA Yuliia UKR 1:40

30 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1:43

31 TODOROVA Milena BUL 1:45

32 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1:46

33 AUCHENTALLER Hannah ITA 1:46

34 PASSLER Rebecca ITA 1:49

35 MINKKINEN Suvi FIN 1:50

36 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:52

37 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:52

38 CLOETENS Maya BEL 1:52

39 BASERGA Amy SUI 2:00

40 TOMINGAS Tuuli EST 2:02

41 VOIGT Vanessa GER 2:06

42 LIEN Ida NOR 2:07

43 BILOSIUK Olena UKR 2:15

44 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2:17

45 ZDOUC Dunja AUT 2:19

46 COMOLA Samuela ITA 2:21

47 FIALKOVA Ivona SVK 2:22

48 MOSER Nadia CAN 2:23

49 GANDLER Anna AUT 2:24

50 GASPARIN Elisa SUI 2:25

51 JAKIELA Joanna POL 2:28

52 KOCERGINA Natalja LTU 2:32

53 LESCINSKAITE Gabriele LTU 2:36

54 MAKA Anna POL 2:36

55 IRWIN Deedra USA 2:39

56 ZUK Kamila POL 2:44

57 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2:44

58 LAMPIC Anamarija SLO 2:47

59 CHARVATOVA Lucie CZE 2:55

60 KUELM Susan EST 2:56