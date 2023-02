LIVE – Pro Sesto-Juventus U23 0-0, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA)

Tutto pronto per la ventisettsima giornata del girone A di Serie C e in campo scenderanno anche Pro Sesto e Juventus U23. Padroni di casa che sono primi in classifica, e vogliono provare a scappare via, con vista Serie B, ed arrivano in fatto da 3 vittorie consecutive. Molto più sotto i giovani bianconeri, adesso noni, ma in buon momento di forma, venendo anche loro da 3 vittorie consecutive e non perdendo da 6 gare. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1′ di gioco in programma alle 14:30 di sabato 11 febbraio.

Le formazioni ufficiali:

Pro Sesto: Del Frate, Marchesi, Wieser, D’Amico, Capelli, Marzupio, Vaglica, Giubilato, Gerbi, Toninelli, Bruschi. Allenatore: Andreoletti.

Juventus U23: Crespi, Riccio, Huijsen, Stramaccioni; Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Besaggio, Turicchia; Sekulov, Pecorino.

Allenatore: Brambilla.

Pro Sesto-Juventus U23 0-0

13‘- Conclusione di Bruschi, sfera deviata in corner.

10‘- Sekulov ci prova da fuori, palla sul fondo.

5‘- Clamorosa chance fallita da Bruschi che, da solo davanti al portiere, spreca.

4‘- La formazione ospite prova subito ad attaccare.

1′– Si parte!

14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Pro Sesto e Juventus U23.