Biathlon, Lisa Vittozzi rinuncia all’inseguimento dei Mondiali di Oberhof: “Sono malata”

Lisa Vittozzi non sarà al via dell’inseguimento femminile dei Mondiali di biathlon 2023, in programma domani a Oberhof. L’azzurra ha annunciato il suo forfait su Instagram, con un post nel quale spiega di essere malata. Un attacco influenzale quindi sembra aver messo ko la miglior speranza da medaglia per l’Italia, dal momento che Vittozzi sarebbe partita dal quinto posto ottenuto nella sprint di ieri. L’obiettivo è ovviamente quello di “recuperare il prima possibile”, visti gli impegni della prossima settimana con individuale, staffetta e mass start ancora da disputare.

Il post di Vittozzi su Instagram