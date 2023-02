Serie C 2022/2023, il Pordenone acciuffa in extremis il Mantova. Pro Sesto fermata dalla Juventus U23

Il Pordenone acciuffa nel finale il 2-2 contro il Mantova, nel match valevole per la ventisettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: alla rete di Bocalon e all’autogol di Giorico rispondono le marcature di Burrai e Negro. Termina in parità anche la sfida tra la Pro Sesto e la Juventus U23, con il botta e risposta tra Vaglica e Sekulov. Pomeriggio caratterizzato anche dai pareggi tra Trento e Pro Patria, Piacenza e Pro Vercelli e Pergolettese Sangiuliano. L’unica a portare a casa i tre punti è la Triestina, che piega 1-0 l’Albinoleffe.

PRO SESTO-JUVENTUS U23

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

La formazione sospite si rende protagonista di una buona partenza, con un primo tentativo da fuori area di Sekulov che si spegne sul fondo. Con il passare dei minuti i biancazzurri prendono in mano le redini del gioco, rendendosi più volte pericolosi, prima con Bruschi e poi con Gerbi. Il copione della gara appare abbastanza chiaro, con i padroni di casa che attaccano ed i bianconeri che si chiudono in difesa. La strategia attuata dai ragazzi di Massimo Brambilla funziona, poiché neanche il botta e risposta finale tra Marchesi e Riccio sblocca la contesa: all’intervallo il punteggio recita 0-0.

Nella seconda frazione di gara la Pro Sesto mette a referto la rete del vantaggio dopo appena tre minuti con Giovanni Vaglica che, sull’impreciso diagonale di Capelli, trova al deviazione decisiva. La reazione della Juventus U23 è immediata, tant’è che due minuti più tardi ci pensa Nikola Sekulov a ristabilire l’equilibrio con un tiro che, dopo essersi stampato sulla traversa, finisce alle spalle di Del Frate. Le due squadre provano a tornare in vantaggio, ma nessuna riesce ad avere la meglio, così alla fine sono costrette ad accontentarsi di un punto per parte.

PORDENONE-MANTOVA

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

I padroni di casa dimostrano un buon approccio alla partita, tanto da provare subito a rendersi pericolosi con la conclusione dalla distanza di Benedetti. Al 26′ Palombi sfiora il gol del vantaggio con un colpo di testa che si stampa sul palo. La compagine lombarda, dal suo canto, si difende in maniera abbastanza ordinata e, al momento giusto, riesce a colpire: al 32′ Daniele Giorico trova una sfortunata deviazione nella propria porta sul calcio di punizione di Guccione, beffando l’incolpevole Festa. I Ramarri sono davvero molto sfortunati, poiché nei minuti successivi Ajeti e Burrai centrano altre due traverse, portando il conto dei legni complessivi a quota tre. Si va a riposo sul parziale di 0-1.

In apertura di ripresa il Mantova sigla la rete del raddoppio Riccardo Bocalon, che dopo uno strepitoso contropiede orchestrato da Yeboah, viene servito e realizzata agevolmente davanti al portiere avversario. Neanche il tempo di festeggiare per i biancorossi, che il Pordenone riapre subito tutto grazie ad un calcio di rigore trasformato da Salvatore Burrai. I neroverdi sembrano in grado di ribaltare l’esito dell’incontro, ma al 62′ restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Benedetti, che complicata incredibilmente la rimonta. I friulani non si danno per vinti e, in pieno recupero, agguantano il pareggio con l’incornata sugli sviluppi di punizione di Stefano Negro, che fissa lo score sul definitivo 2-2.