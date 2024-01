Biathlon, sprint maschile Ruhpolding 2024: splendido secondo posto per Giacomel, vince Christiansen

I risultati e la classifica della sprint maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La gara ha visto la vittoria del norvegese Vetle Sjastad Christensen, davanti all’azzurro Tommaso Giacomel, che ha chiuso secondo a meno di 17″ di distacco. Splendida prova del classe 2000, che ha concluso con 9/10 al poligono abbinando anche un’ottima velocità di rilascio, specialmente in piedi. A ciò ha aggiunto anche il quarto tempo totale sugli sci, riuscendo così a cogliere il primo podio in carriera in una sprint. Completa il podio il norvegese Tarjei Boe, che rosicchia così diversi punti in classifica generale sul fratello Johannes, solo nono e lontano dal podio. Quarta posizione per il francese Jacquelin, che crolla nella parte finale rovinando così una prova da podio. La Norvegia piazza ben 6 atleti in top 10: oltre ai già citati ci sono anche Dale quinto, Hartweg ottavo e Laegreid decimo. Completano le prime dieci posizioni il tedesco Strelow, sesto davanti allo svizzero Stalder.

Ottima prova complessiva anche per quanto riguarda gli altri italiani: Didier Bionaz chiude in 20esima posizione, mentre Patrick Braunhofer è 34esimo davanti ad Elia Zeni. Lontano invece Lukas Hofer, che termina in 80esima piazza e non ci sarà nell’inseguimento.

“Oggi gli sci erano fantastici – ha dichiarato alla fine Giacomel -. Ho avuto una giornata super dla punto di vista fisico, probabilmnete non mi sono mai sentito così forte. Sono stato bravo a mettere insieme tutto, ci sono tante giornate in cui ti senti bene e magari spari male, fare podio a Ruhpolding è bellissimo perchè gli spettatori sono praticamente attaccati agli atleti, è veramente stupendo. Mi sento migliorato in questa stagione, forse sono più costante, non siamo nemmeno a metà stagione e le cose possono anche cambiare, cerchiamo di portarla fino in fondo con questi risultati. Adesso testa alla pursuit, poi arriveremo alla tappa italiana di Anterselva e un podio come biglietto da visita non è male. La top ten nella classifica generale rimane l’obiettivo conclusivo, l’anno scorso sono arrivato dodicesimo, vorrei fare meglio. E poi anche tenere il pettorale blu di leader fra gli under 25 è una soddisfazione, perchè ci sono tanti giovani bravi”.

