Serie B 2023/2024, il Bari torna a vincere: Ternana battuta 3-1. Il Como non si ferma

Il Bari torna a vincere dopo tre partite a secco (due pareggi e una sconfitta) e lo fa con un netto 3-1 inflitto alla Ternana al San Nicola. Nel finale di primo tempo sono Ricci e Nasti a realizzare le due reti che indirizzano il match tra il 41′ e il 43′. All’83’ Dorval chiude i giochi, prima del gol degli ospiti all’87’ siglato da Diakite. La ventesima giornata di Serie B offre quindi tre punti preziosi ai biancorossi, che salgono a quota 26 punti in classifica a due lunghezze dall’ottavo posto occupato dal Brescia. La squadra di Maran ha battuto 2-1 il Modena in trasferta grazie all’autorete di Zaro (5′) e al gol di Galazzi (30′). Nei piani alti non si fermano Como e Cittadella, rispettivamente seconda e terza della classe (aspettando il Venezia impegnato con la Sampdoria) con un distacco di due punti. La formazione di Fabregas travolge 4-0 lo Spezia con le reti di Da Cunha (doppietta), Gabrielloni e Cutrone. Porta inviolata anche per il Cittadella che supera l’esame Palermo (in 10 dal 50′ per doppio giallo a Stulac) con un gol per tempo: Pandolfi apre al 20′, Vita raddoppia all’80’. Risale anche il Sudtirol che batte 1-0 il Feralpisalò, sempre più ultima della classe: decisivo il gol di Casiraghi al 76′.