Biathlon, sprint maschile Nove Mesto 2023: vince sempre J.Boe, male gli azzurri

Dopo l’interruzione per i Mondiali di Oberhof torna la Coppa del Mondo di biathlon da Nove Mesto, ma non cambia la sostanza. Ovvero che Johannes Boe è sempre più dominante e vince la sprint che apre il fin settimana sloveno: si tratta del settimo successo su altrettante gare disputate per il fenomeno norvegese in questo nuovo anno solare in CdM. Perfetto sugli sci, ancor di più al tiro ed è senza dubbio alcuno il super favorito per la gara ad inseguimento. Il fratello Tarjej per l’ennesima volta deve accontentarsi della seconda piazza. Sul terzo gradino del podio ci sale Christiansen per un’altra tripletta norvegese, la quinta in questa stagione di Coppa maschile.

Tommaso Giacomel offre una più che buona prestazione sugli sci, ma incappa in un brutto secondo poligono da 2/5 e lì compromette la sua gara. Non riesce a trovare un piazzamento nei 15, pagando poco meno di due minuti e mezzo di ritardo dal leader. Elia Zeni sbaglia tre volte al primo poligono, ma è bravo a non commettere errori nel secondo e a guadagnare qualche posizione nel tratto finale. Più indietro Didier Bionaz e Patrick Braunhofer.

1. J. Boe (NOR) 22:39.6

2. T. Boe (NOR) +30.0

3. V. Christiansen (NOR) +1:15.2

4. E. Stroemshein (NOR) +1:17.9

5. F. Claude (FRA) +1:23.0

6. M. Ponsiluomaa (SWE) +1:25.1

7. A. Guigonnat (FRA) 1:25.8

8. R. Rees (GER) +1:27.4

9. J. Nelin (SWE) +1:42.0

10. D. Komatz (AUT) +1:43.7

T. Giacomel (ITA) +2:28.0

E. Zeni (ITA) +3:16.9

D. Bionaz (ITA) +3:46.6

P. Braunhofer (ITA) +4:30.1