Droga in appartamento, ex Roma Aboudramane Diaby ai domiciliari

Sono stati trovati 160 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina in casa di Aboudramane Diaby, diciannovenne calciatore ex Roma che è stato arrestato dai Carabinieri e portato per direttissima davanti al giudice. Al termine dell’udienza di convalida, come riporta l’Ansa, è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. Il 27 febbraio era stato pizzicato con a bordo 60.000 euro in una macchina presa a noleggio. A quel punto, gli inquirenti hanno perquisito l’abitazione del giocatore e lì sono stati trovati dei quantitativi di droga. Nel frattempo, la sorella ha lanciato dalla finestra involucri con dentro cento grammi di hashish, mentre il giocatore, un passato tra i giallorossi fin dalle giovanili, aveva bloccato i propri smartphone per evitare l’ispezione.