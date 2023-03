Parigi 2024, Malagò: “Difficile opporsi a proposta del CIO su atleti neutrali”

Sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi 2024 “ci sono due anime che sostengono due tesi. Bisogna scegliere la strada meno peggio. La proposta del Cio è chiara: se un atleta va ai Giochi senza logo, inno, senza una squadra e senza una dichiarazione a favore del proprio paese, come fai a impedirne la partecipazione?”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026, parlando a margine di un seminario del Corso di laurea in Scienze Motorie a “Tor Vergata”. “Tutti uniti siamo più forti, la proposta del Cio è dunque quella di restare in 206 paesi”, ha aggiunto Malagò spiegando che “a breve ci sarà un incontro con tutti i grandi rappresentanti del pianeta in tema di tregua olimpica”.